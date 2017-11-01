В Киеве количество заболеваний менингитом увеличилось в 2,7 раза

В Киеве в этом году зарегистрировано уже 27 случаев менингита по сравнению с 10 в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Менингит опасен тем, что его трудно распознать, он "маскируется" под обычную ОРВИ. Тем временем, болезнь - смертельно опасная. С начала года в столице менингит был диагностирован у 18 детей до 17 лет.

“Коварство болезни заключается в том, что ее симптомы подобны симптомам ОРВИ, а летальность может наступить в течение уже 24 часов после их появления”, - рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Болезнь передается воздушно-капельным путем (как большинство острых респираторно-вирусных заболеваний) и имеет различные формы: от такой, что не угрожает жизни - до опасной менингококцемии. Наиболее уязвимы к заболеванию - дети (около 80% случаев) и люди с ослабленным иммунитетом.

Валентина Гинзбург отметила, что из-за нечетко выраженной специфической симптоматики распознать начало этой смертельной болезни непросто даже опытным специалистам.

Она перечислила несколько основных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии менингококковой инфекции - это повышение температуры, особенно выше 39 градусов, сонливость, вялость, а также сыпь, имеющая признаки кровоизлияний. До появления этой сыпи для постановки диагноза ориентироваться практически не на что.

“Именно поэтому я настоятельно рекомендую взрослым не заниматься самолечением, а родителям - при появлении даже обычных симптомов ОРВИ не лечить детей самостоятельно, а вызвать врача”, - советует Гинзбург.