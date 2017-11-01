В Харьковской область автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

В Харьковской области вчера, 2 ноября 2017 года, автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего пострадали 4 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в городе Лозовая около 19:00.

"24-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасной скорости движения и совершил наезд на пешеходов, которые двигались во встречном направлении.

В результате аварии в больницу были доставлены 41-летний мужчина, 37-летняя женщина, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка", - говорится в сообщении. Как отмечается, сейчас пострадавшие находятся на лечении в травматологическом отделении, состояние их здоровья удовлетворительное.

"Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.