В Харьковской области в пункте пропуска на границе с РФ умерла женщина

В Харьковской области в пункте пропуска "Плетеневка" на границе с Российской Федерацией сегодня, 2 ноября 2017 года умерла женщина. Об этом со ссылкой на информацию Госпогранслужбы сообщает местное издание NewsRoom.

"В четверг, 2 ноября, в пункте пропуска "Плетеневка" умерла гражданка Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по информации Госпогранслужбы, погибшей является 32-летней женщина, которая направлялась в РФ. Женщине стало плохо, ей вызвали "скорую помощь", прибывшие на место медики констатировать смерть женщины, которая, по предварительной версии, наступила в результате сердечного приступа.