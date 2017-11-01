В Харьковской области произошло массовое отравление детей

В Харьковской области в период с 31 октября 2017 года по 1 ноября 2017 года произошло массовое отравление детей - госпитализированы 9 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"Краснокутский отдел Дергачевской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в указанный период в инфекционное отделение Краснокутской центральной больницы было доставлено 9 детей, воспитанников местного яслей-сада, в возрасте от 3 до 5 лет. "4 малышам врачи поставили предварительный диагноз - гастроэнтероколит. Диагноз 5 детям устанавливается. На данное время состояние больных дошкольников удовлетворительное. Сейчас проводятся следственные действия, назначены все необходимые экспертизы и проверки", - говорится в сообщении.