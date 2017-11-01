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Житомирские депутаты обратились к Раде относительно оборота оружия

Сегодня, 17:45 citynews.net.ua | Напечатать

На очередной 13-й сессии Житомирского областного совета седьмого созыва, которая состоялась 2 ноября, депутаты приняли обращение к Верховной Раде, в котором просят ускорить рассмотрение и принятие законопроекта «О гражданском оружии и боеприпасах», который дает разрешение на скрытое ношение короткоствольного огнестрельного оружия.

Об этом сообщается на сайте Житомирского облсовета.

«В Верховной Раде Украины в течение долгого времени находятся на рассмотрении проекты законов об урегулировании оборота оружия, в частности, законопроект от 10.12.2014 № 1135-1 «О гражданском оружии и боеприпасах», внесенный народными депутатами Украины Парубием А.В., Ильенко А.Ю. и другими. Данный законопроект предусматривает решение вопросов, связанных с оборотом оружия в государстве, сохранением баланса интересов государства и правом гражданина на защиту собственной жизни и здоровья от противоправных посягательств, а также может заложить основы общества, способного защищать свое государство. Просим ускорить рассмотрение и посодействовать принятию Верховной Радой Украины законопроекта «О гражданском оружии и боеприпасах», - говорится в обращении.

Депутаты мотивировали обращение тем, что в то время, когда страну наполняет нелегальное оружие, совершаются сотни преступлений с его использованием, законопослушные граждане остаются фактически беззащитными. 

“Опыт десятков государств, где разрешено скрытое ношение короткоствольного огнестрельного оружия, развенчивает аргументы противников этого шага. В частности, существенное снижение преступности произошло в Молдове, а также в Литве, Латвии и Эстонии", - подчеркивается в обращении.


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