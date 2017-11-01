Сотрудника Укрбюро Интерпола задержали за похищение и ограбление киевлянина

Правоохранители разоблачили группу лиц, возглавляемую сотрудником Украинского бюро Интерпола и Европола ГУ НП в Киеве, которые похитили человека, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что следователями прокуратуры сообщено о подозрении сотруднику укрбюро Интерпола и Европола и его сообщнику, которые незаконно лишили свободы киевлянина и открыто похитили у него денежные средства.

Так, в марте 2017 года по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно с применением насилия, злоумышленники незаконно лишили свободы местного жителя. Молодые люди применили к мужчине наручники и для того, чтобы человек не оказывал сопротивление, начали наносить ему удары в область лица и живота. После чего на автомобиле потерпевшего преступники вывезли мужчину в лес, где с применением психологического и физического насилия заставили отдать им средства, принадлежащие потерпевшему.

В прокуратуре отметили, что не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс. гривен. Еще 24 тыс. гривен преступники сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места совершения преступления.

Нападающими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола и его 28-летний сообщник.

По результатам следственных действий, проведенных следователями столичной прокуратуры совместно с КМУ ДВБ ЧП Украины, получено достаточно данных о причастности указанных лиц к совершению этого преступления.

1 ноября 2017 злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Подозреваемые оказали разоблачающие показания и признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях в полном объеме.

Сейчас одному из подозреваемых Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении второго соучастника продолжается.

Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других соучастников и возможных пострадавших.