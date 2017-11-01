Зубко: На Донетчине готовится проект альтернативного водоснабжения

В Донецкой области готовится проект строительства нового водопровода для обеспечения стабильного водоснабжения прифронтовых городов.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня презентуется программа, которая даст возможность строительства второго водопровода, который сможет дать альтернативное обеспечение таким городам, как Авдеевка, Торецк или Мариуполь. На это нужно искать средства в бюджете, чтобы за три года полностью обеспечить Донецкую область водоснабжением», – сказал он на брифинге в Торецке.

Как добавил руководитель ДонОВГА Павел Жебривский, на проекты инфраструктуры по строительству автомобильных дорог, мостов и канализаций, необходимо 243 миллиарда гривен.

Напомним, в Авдеевке с июня отсутствует газоснабжения после повреждения трубопровода в результате обстрела. Несмотря на обещания Жебривского восстановить подачу газа в город в октябре, строительство нового газопровода на сегодня не окончено.