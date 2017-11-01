Во Львов доставили 11 раненых в АТО украинских военных

Во Львов сегодня, 2 ноября 2017 года, доставили 11 раненых в зоне проведении антитеррористической операции на Донбассе украинских военнослужащих.

Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба АТО Александр Поронюк, сообщает "Львовский портал".

"Сегодня в военно-медицинский клинический центр прибыла очередная группа военнослужащих, которые получили травмы и болезни во время службы в зоне АТО. Борт прибыл в аэропорт "Львов" из города Одесса.

Сейчас военные врачи определяются с процессом реабилитации и лечения военнослужащих", - сообщил он, добавив, что двое военных находятся в тяжелом состоянии.