Нацсовет внепланово проверит «Интер»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «Интер» (ЧАО «Телеканал «ИНТЕР») за трансляцию рекламы пива.

Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 2 ноября, сообщает Укринформ.

Так, Нацсовет зафиксировал в 22:52 трансляцию в эфире телеканала «Интер» рекламы пива «Львовское 1715». Согласно части 2 статьи 22 закона Украины «О рекламе», реклама алкогольных напитков запрещается на радио и телевидении с 06:00 до 23:00.

Со своей стороны руководитель региональной службы медиагруппы Inter Media Group Александр Кравцов заявил о готовности провести внутреннее расследование.

"Я уверен, что это некий аппаратный сбой", - отметил Кравцов.

Несмотря на выявленное нарушение, регулятор назначил внеплановую проверку телеканала "Интер".