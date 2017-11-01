Экс-сотруднику СБУ сообщили о подозрении в причастности к пыткам крымского татарина

Службы безопасности Украины по факту пыток крымского татарина Рената Параламова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.127 (истязание), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, во время досудебного расследования проведен комплекс следственных действий, судебно-медицинских и судебно-психиатрической экспертиз и собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении бывшему сотруднику ГУ СБУ в АРК, который перешел на сторону оккупационной власти и начал работать в Федеральной службе расследований Российской Федерации.

Так, 1 ноября 2017 следователями Главного управления Национальной полиции в АРК и г. Севастополе составлено и в установленном законом порядке прежнему старшему оперуполномоченному по особо важным делам главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в АРК сообщено о подозрении.

Кроме этого, составлены фотороботы других лиц, причастных к пыткам крымского татарина. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.