Потребление водки в Украине стало сокращаться после временной утраты контроля над территориями Донбасса и аннексии Крыма.

Об этом и.о. главы "Укрспирта" Юрий Лучечко заявил в эфире программы "За чи Проти" на телеканале "Рада".

"К сожалению, должен признать, что поскольку Украина временно утратила часть регионов, на которых распространялся спирт и водка — это наши восточные регионы и Крым, то внутренний рынок украинского потребления сузился", — сказал Лучечко. Из-за этого, по его словам, сейчас у "Укрспирта" простаивает больше половины спиртзаводов — фактически полностью загружено производство только на 17 площадках из 40 заводов.

"Больше половины заводов простаивает, а мы должны их содержать в нормальном техническом состоянии, это и наша социальная составляющая, поскольку мы держим там полный штат работников", — сказал Лучечко.

Запуск производства был бы возможен в случае увеличения спроса, но поскольку продукция "Укрспирта" ориентирована на внутренний рынок, то, учитывая ситуацию со временно оккупироваными территорями, пока что рассчитывать на возвращение "Укрспирта" к прежним объемам производства не приходится.

"К сожалению, должен констатировать, что в ближайшее время они (простаивающие спиртзаводы) не запустятся", — сказал он. Всего такой балласт, по его словам, больше 20 заводов и 3,5 тыс. работников, которым выплачивается зарплата. Ежегодно на содержание МПД (места проведения деятельности — производственные площадки, бывшие спиртзаводы, которые до передачи в госпредприятие "Укрспирт" были самостоятельными юридическими лицами) тратится 150 млн гривен.