В Черниговской области обстреляли грузовик

В Черниговской области неизвестные обстреляли грузовик. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в соцсети Facebook.

Так, вчера вечером в полицию поступило сообщение, что на автодороге Киев - Чернигов в Козелецком районе неизвестные в масках ограбили водителя грузового автомобиля с двумя пассажирами.

Как объяснили правоохранителям пострадавшие, они возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов. Около 22:00 только автомобиль въехал на территорию Черниговской области, пробилось колесо. Водитель остановил машину для ремонта.

"В это время рядом с аварийным грузовиком затормозил попутный легковой автомобиль. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Для запугивания они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства пострадавших (предварительно из травматического оружия).

После этого нападавшие заставили путников выйти из машины и начали требовать деньги. Получив портативный сейф с деньгами и отобрав мобильные телефоны у всех пострадавших, злоумышленники скрылись с места происшествия своим автомобилем", - говорится в сообщении.