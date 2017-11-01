В Польше неизвестный напал с ножом на украинца

В городе Гданск (Польша) неизвестный напал с ножом на гражданина Украины, украинец скончался от полученных травм.

Об этом сообщает Tvn24.pl. "В Гданске неизвестный напал с ножом на 35-летнего украинца, который в результате скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, нападение на украинца было совершено накануне, 1 ноября, в 17:30 (по местному времени) в районе Липка в Гданьске. Полиция Польши подтвердила, что жертвой нападения стал гражданин Украины.

Отмечается, что неизвестный злоумышленник нанес 4 удара ножом в живот 35-летнего мужчину и скрылся. В полиции считают, что нападение совершил иностранец, пока продолжаются его поиски. По делу были арестованы четыре человека - все граждане Украины в возрасте от 25 до 40 лет. Так, причины нападения в данный момент неизвестны. Свидетели происшествия отмечают, что нападение произошло неожиданно.