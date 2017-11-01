ВСУ проводят на Херсонщине ракетные испытания

Сегодня, 2 ноября, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

«К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотный авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что с целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 «Рейс».