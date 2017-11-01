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В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 162 тыс. человек

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 162 тыс. человек.

Об этом свидетельствует информация Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную неделю ОРВИ заболели 162 664 человек, из них 69,2% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины 420,8 на 100 тысяч населения, соответствует картине прошлого сезона", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, наименьший - в Тернопольской.

"На 43 неделе 2017 года ни в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен. На 43 неделе летальных случаев из-за осложнений от гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.


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