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Студенты могут заходить в свои общежития круглосуточно - МОН

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Студенты вузов могут в любое время суток свободно заходить и выходить из общежитий, в которых живут. Такой ответ от министерства образования получили на свой запрос в общественной организации "Украинская ассоциация студентов", письмо чиновников опубликовано в Facebook.

"Вас когда-нибудь не пускали в общежитие после полуночи? Заставляли дежурить на вахте вместо пар? Заходили в вашу комнату, чтобы проверить, нет ли у вас обогревателя? Согласно письму-разъяснению... все эти и подобные практики являются незаконными. Поэтому можете распечатывать и смело использовать в дискуссиях с комендатами и вахтерами ", - пишут в организации.

Действующее законодательство не предусматривает временные рамки на пользование студентами-жильцами общежитий своими жилыми помещениями. Это закреплено в законе об образовании, конкретно в части о высшем образовании.

"Считаем недопустимым установление требований относительно обязательной записи причин опоздания в спецжурналы или представления объяснительных записок по таким фактам и последующим их рассмотрением администрацией вуза", - говорится в ответе чиновников.


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