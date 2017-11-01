Убийство Шеремета: следствие допросило более 3 тыс. свидетелей

В рамках расследования дела по убийству журналиста Павла Шеремета следствие допросило более 3 тыс. свидетелей.

Об этом заявил заместитель начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Александр Ковтун, передает "Укринформ".

Так, по словам Ковтуна, в ходе расследования убийства Шеремета допрошены более трех тысяч свидетелей. Вместе с тем, он добавил, что подозреваемые пока не установлены.

"Убийство Павла Шеремета. Его расследование осуществляется непосредственно Главным следственным управлением... К сожалению, подозреваемых лиц в настоящее время не установлено", - сказал Ковтун, добавив, что досудебное расследование продолжается