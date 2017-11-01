Полиция переходит на усиленный вариант несения службы в Киеве и области

Национальная полиция Украина переходит на усиленный вариант несения службы в Киеве и области.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети Facebook.

"По приказу главы Национальной полиции Украины в связи с осложнением оперативной обстановки, связанным с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, и для обеспечения безопасности граждан правоохранители в г. Киеве и Киевской области со вчерашнего дня несут службу в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Указано, что такое решение было принято руководителем Нацполиции на фоне совершения на территории Киевской области ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки.

"В первую очередь, усилены меры направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Поэтому прошу с пониманием отнестись к увеличению присутствия полицейских на улицах, вокзалах, аэропортах, на въездах-выездах из Киева и области, в местах массового пребывания людей", - подчеркнул Князев.