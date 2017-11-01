Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тысяч украинских чиновников и силовиков

Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тысяч украинских правоохранителей и государственных деятелей.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве, пишет Остров.

"Субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также центра специальных операций "ДНР" и "ЛНР" было 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю это. В том числе высшее руководство государства", - сообщил он.

"Только благодаря техническим возможностям, которые точно не у военторга прикупили в "ДНР" и "ЛНР", смогли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижения такого большого количества людей", - отметил Матиос.