Суд отпустил Каськива под залог 160 тысяч

Печерский районный суд Киева отпустил бывшего председателя Госкоминвестпроекта Владислава Каськива под залог в 160 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в эфире "112 Украина".

По словам Сарган, Каськив отпустили из зала суда, и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривень в течение пяти дней, то его снова арестуют.

Как сообщалось, утром в среду, 1 ноября, генпрокурор Юрий Луценко проинформировал об экстрадиции Каськива из Панамы в Украину.

Впоследствии Сарган сообщила, что суд принял решение применить к Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей, но разрешил альтернативную меру в виде залога. В то же время размер залога Сарган тогда не уточнила.

Каськива задержали в Панаме в сентябре 2016 года. В Украине экс-председателя Госинвестпроекта подозревают в разворовывании в 2012-2013 годах 7,5 млн грн государственных средств по заключенному договору о предоставлении фиктивных рекламных услуг по ООО "Глория".