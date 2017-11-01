Порошенко призвал арабские страны активнее защищать права татар в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал арабские страны активнее защищать права крымских татар на оккупированным Российской Федерацией полуострове Крым.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины по результатам визита президента в Королевство Саудовская Аравия.

"Во время визита Порошенко встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдулатиф бин Рашидом Аз-Заяни. Были обсуждены перспективные направления развития сотрудничества между Украиной и государствами Аравийского полуострова", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, украинский президент во время встречи представил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилев и призвал совет более активно защищать права крымских татар в оккупированном РФ Крыму.

Так, отдельным предметом переговоров также стали актуальные вопросы текущей политики и безопасности ситуации на Ближнем Востоке, включая темы Катара, Сирии и Йемена.

Отмечается, что собеседники также осудили теракт в Нью-Йорке и подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, который не имеет границ, во всех его проявлениях и формах. По итогам встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно механизма консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.