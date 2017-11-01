В центре Харькова произошла массовая драка футбольных болельщиков, задержаны 52 человека

В центре Харькова вчера, 31 октября 2017 года, произошла массовая драка с участием футбольных болельщиков, в результате чего задержаны 52 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook. Как отмечается, драка произошла вчера около 23:00 на улице Рымарской в рок-пабе "Стена".

"31 октября в 23:16 в Шевченковский отдел полиции со службы "102" поступило сообщение, что в рок-пабе "Стена" происходит драка. В результате в баре разбиты 4 окна и нарушена обстановка внутри помещения", - говорится в сообщении. 1 / 3 Фото: массовая драка в Харькове Правоохранители установили, что конфликт произошел между голландскими и украинскими футбольными болельщиками. Сейчас в Шевченковский отдел полиции доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается", - сообщают в полиции