» » В прокуратуре сообщили новые подробности убийства Амины Окуевой

В прокуратуре сообщили новые подробности убийства Амины Окуевой

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства Амины Окуевой и уже установили, каким образом киллеры смогли покинуть место преступления.

Об этом заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает "112 Украина".

По словам Чибисова, сейчас продолжается операция по задержанию злоумышленников, а следствие отрабатывает несколько версий убийства.

"Установили, каким образом эти лица уходили и сейчас отрабатывается несколько версий. Операция по задержанию еще продолжается, более того, привлечены другие подразделения и силы для раскрытия преступлений. Проводим ряд технических мероприятий, по которым мы уже получили информацию о проведении соответствующего обзора местности, отработанны свидетели, территория, камеры наблюдения", - заявил он.

Сообщается, что по автомобилю, в котором находились Окуева и Осмаев, выпустили полтора десятка пуль, пять из них угодили в Окуеву.

"Мы установили оружие и сейчас проводим отработки по количеству пуль. Могу отметить четко, что их было более полутора десятка. Выстрелы осуществлены из автоматического оружия, очередью. Это было совершено на повороте в село Малютянка, что рядом с Глевахой. Ориентировочное время преступления 20:30. В результате пять выстрелов попали в Амину Окуеву, она погибла. Один из них был смертельный, - попали в голову, другие выстрелы - в другие части тела", - заключил Чибисов.

Также он отметил, что супруг Окуевой Адам Осмаев взят под усиленную охрану.

"Сейчас применяются меры безопасности, учитывая системные нападения на этих лиц, я уверен, что охрану ближайшее время снимать не будут, более того, она будет усилена. Уверен, что таких случаев, если лицо само не заявит о снятии с него охраны, не будет", - констатировал он. Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины рассматривают две основные версии убийства Окуевой.

"По моему убеждению, заказчиком этого убийства являются спецслужбы России. То есть главными базовыми версиями убийства являются их действия, а также возможный фактор непосредственно Чечни, то есть Кадырова, чьим личным врагом были и Окуева, и Осмаев. Это основные версии, но следствие отработает и все остальные", - сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:35

В зоне АТО за день боевики 10 раз нарушили перемирие

Сегодня, 17:58

В зоне АТО погиб экс-подполковник грузинской армии

Сегодня, 17:31

Электронный сервис СБУ по оформлению пропусков в зону АТО снова «лег»

Сегодня, 16:59

Украина передала ОБСЕ доказательства применения на Донбассе запрещенного оружия

Сегодня, 16:43

Луганщина из-за непогоды погружается во тьму: без света более 24 тысяч абонентов

Сегодня, 15:23

Андриевский: Луганская "Заря" отправится в Берлин за победой

Сегодня, 14:59

За три года на Донбассе из плена боевиков официально освободили 28 журналистов

Сегодня, 14:22

Боевики расстреляли гражданское авто в ОРДЛО, погиб мужчина

Сегодня, 13:58

В Луганской области без света более 11 тысяч абонентов

Сегодня, 13:11

На Луганщине «фантомовцы» разоблачили двух нарушителей налогового законодательства

Сегодня, 13:08

СМИ: В Москве задержали экс-главу "Нафтогаза"

Сегодня, 12:53

Тука: На Донбассе не все сепаратисты

Новости Украины:

Сегодня, 18:33

Одесский судья помогал "ДНР" отбирать квартиры у жителей Донецкой области

Сегодня, 17:59

В прокуратуре сообщили новые подробности убийства Амины Окуевой

Сегодня, 17:29

Обнародовано видео задержания сына Авакова

Сегодня, 16:58

В сети появился трейлер "Киборгов"

Сегодня, 16:35

В Херсоне пассажирский автобус въехал в электроопору

Сегодня, 15:25

Пограничная служба работает над расширением своих полномочий

Сегодня, 13:59

Сын Авакова задержан сотрудниками НАБУ

Сегодня, 13:06

С 2014 года Украина проиграла международные суды на 1,5 миллиарда

Сегодня, 12:49

В аэропорту "Борисполь" самолет столкнулся с грузовым автомобилем

Сегодня, 11:51

19 шахтеров шахты «Родинская» отказались подниматься на поверхность

Сегодня, 11:19

В РФ скрываются 86% разыскиваемых Интерполом в Донецкой области

Сегодня, 10:46

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 