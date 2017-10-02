В прокуратуре сообщили новые подробности убийства Амины Окуевой

Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства Амины Окуевой и уже установили, каким образом киллеры смогли покинуть место преступления.

Об этом заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает "112 Украина".

По словам Чибисова, сейчас продолжается операция по задержанию злоумышленников, а следствие отрабатывает несколько версий убийства.

"Установили, каким образом эти лица уходили и сейчас отрабатывается несколько версий. Операция по задержанию еще продолжается, более того, привлечены другие подразделения и силы для раскрытия преступлений. Проводим ряд технических мероприятий, по которым мы уже получили информацию о проведении соответствующего обзора местности, отработанны свидетели, территория, камеры наблюдения", - заявил он.

Сообщается, что по автомобилю, в котором находились Окуева и Осмаев, выпустили полтора десятка пуль, пять из них угодили в Окуеву.

"Мы установили оружие и сейчас проводим отработки по количеству пуль. Могу отметить четко, что их было более полутора десятка. Выстрелы осуществлены из автоматического оружия, очередью. Это было совершено на повороте в село Малютянка, что рядом с Глевахой. Ориентировочное время преступления 20:30. В результате пять выстрелов попали в Амину Окуеву, она погибла. Один из них был смертельный, - попали в голову, другие выстрелы - в другие части тела", - заключил Чибисов.

Также он отметил, что супруг Окуевой Адам Осмаев взят под усиленную охрану.

"Сейчас применяются меры безопасности, учитывая системные нападения на этих лиц, я уверен, что охрану ближайшее время снимать не будут, более того, она будет усилена. Уверен, что таких случаев, если лицо само не заявит о снятии с него охраны, не будет", - констатировал он. Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины рассматривают две основные версии убийства Окуевой.

"По моему убеждению, заказчиком этого убийства являются спецслужбы России. То есть главными базовыми версиями убийства являются их действия, а также возможный фактор непосредственно Чечни, то есть Кадырова, чьим личным врагом были и Окуева, и Осмаев. Это основные версии, но следствие отработает и все остальные", - сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.