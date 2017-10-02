Пограничная служба работает над расширением своих полномочий

Государственная пограничная служба Украины работает над расширением своих полномочий.

Об этом сегодня, 31 октября, сказал председатель ГПСУ Петр Цигикал, передает пресс-служба ведомства.

"Следует акцентировать внимание на нашей работе по расширению полномочий службы. Совместно со Службой безопасности Украины формируется вертикаль разведывательных отрядов ведомств. Согласно закону, наши подразделения внутренней безопасности имеют такие полномочия", - отметил Цигикал.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день рассматривается возможность предоставления службе функции досудебного следствия. Цигикал напомнил, что на границах государства должен заработать институт пограничных участковых.

"Задача пограничных участковых - работа в поселковых советах и ​​местным населением, проводить профилактическую работу по предупреждению контрабанды и других преступлений на границе", - отметил глава ГПСУ. Цигикал отметил, что сейчас идет работа по увеличению плотности границы.

"Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров. На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут сведены наблюдательные вышки", - сказал он.