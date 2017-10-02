» » Пограничная служба работает над расширением своих полномочий

Пограничная служба работает над расширением своих полномочий

Сегодня, 15:25 citynews.net.ua | Напечатать

Государственная пограничная служба Украины работает над расширением своих полномочий.

Об этом сегодня, 31 октября, сказал председатель ГПСУ Петр Цигикал, передает пресс-служба ведомства.

"Следует акцентировать внимание на нашей работе по расширению полномочий службы. Совместно со Службой безопасности Украины формируется вертикаль разведывательных отрядов ведомств. Согласно закону, наши подразделения внутренней безопасности имеют такие полномочия", - отметил Цигикал.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день рассматривается возможность предоставления службе функции досудебного следствия. Цигикал напомнил, что на границах государства должен заработать институт пограничных участковых.

"Задача пограничных участковых - работа в поселковых советах и ​​местным населением, проводить профилактическую работу по предупреждению контрабанды и других преступлений на границе", - отметил глава ГПСУ. Цигикал отметил, что сейчас идет работа по увеличению плотности границы.

"Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров. На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут сведены наблюдательные вышки", - сказал он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:35

В зоне АТО за день боевики 10 раз нарушили перемирие

Сегодня, 17:58

В зоне АТО погиб экс-подполковник грузинской армии

Сегодня, 17:31

Электронный сервис СБУ по оформлению пропусков в зону АТО снова «лег»

Сегодня, 16:59

Украина передала ОБСЕ доказательства применения на Донбассе запрещенного оружия

Сегодня, 16:43

Луганщина из-за непогоды погружается во тьму: без света более 24 тысяч абонентов

Сегодня, 15:23

Андриевский: Луганская "Заря" отправится в Берлин за победой

Сегодня, 14:59

За три года на Донбассе из плена боевиков официально освободили 28 журналистов

Сегодня, 14:22

Боевики расстреляли гражданское авто в ОРДЛО, погиб мужчина

Сегодня, 13:58

В Луганской области без света более 11 тысяч абонентов

Сегодня, 13:11

На Луганщине «фантомовцы» разоблачили двух нарушителей налогового законодательства

Сегодня, 13:08

СМИ: В Москве задержали экс-главу "Нафтогаза"

Сегодня, 12:53

Тука: На Донбассе не все сепаратисты

Новости Украины:

Сегодня, 18:33

Одесский судья помогал "ДНР" отбирать квартиры у жителей Донецкой области

Сегодня, 17:59

В прокуратуре сообщили новые подробности убийства Амины Окуевой

Сегодня, 17:29

Обнародовано видео задержания сына Авакова

Сегодня, 16:58

В сети появился трейлер "Киборгов"

Сегодня, 16:35

В Херсоне пассажирский автобус въехал в электроопору

Сегодня, 15:25

Пограничная служба работает над расширением своих полномочий

Сегодня, 13:59

Сын Авакова задержан сотрудниками НАБУ

Сегодня, 13:06

С 2014 года Украина проиграла международные суды на 1,5 миллиарда

Сегодня, 12:49

В аэропорту "Борисполь" самолет столкнулся с грузовым автомобилем

Сегодня, 11:51

19 шахтеров шахты «Родинская» отказались подниматься на поверхность

Сегодня, 11:19

В РФ скрываются 86% разыскиваемых Интерполом в Донецкой области

Сегодня, 10:46

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 