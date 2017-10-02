Прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством о продлении сыну Шуфрича меры пресечения

В прокуратуре рассказали, когда передадут в суд обвинительный акт в отношении сына нардепа Нестора Шуфрича, который совершил наезд на автомобиле Bentley на мужчину.

Об этом сообщил прокурор Киева Роман Говда в интервью "Укринформу".

Как отметил Говда, на данный момент мужчина, который пострадал в результате ДТП, находится на реабилитации. "После проведения судебно-медицинской экспертизы относительно степени тяжести полученных им (пострадавшим, - ред.) травм обвинительный акт будет направлен в суд", - пояснил он.

Прокурор также сообщил о намерении стороны обвинения обратиться в суд с ходатайством о продлении сыну Шуфрича избранной меры пресечения.

"Будем обращаться в суд с ходатайством о продлении водителю ранее избранной меры пресечения. Оснований требовать более строгую меру пресечения у нас нет. Он появляется на вызовы следователя, участвует в следственных действиях", - сообщил он. Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суде Киева отказался менять меру пресечения сыну народного депутата Нестора Шуфрича и оставил его на поруках. Отметим, сын Шуфрича на Bentley на пешеходном переходе сбил мужчину. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, переломы предплечья и голени.