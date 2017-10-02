В Киевской области у иностранцев изъяли наркотики на 7 млн гривен

В Киевской области у двух иностранцев изъяли около 2,6 килограммов героина на 7 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что в Киевской области полиция изъяла у двух иностранцев около 2,6 килограммов героина на 7 миллионов гривен.

"Правоохранители провели комплекс оперативных комбинаций и задержали 29-летнего гражданина Российской Федерации и его знакомую из Республики Беларусь. Из их автомобиля следователи изъяли 26 тысяч доз героина. Один грамм данного элитного наркотического средства по ценам "черного рынка" стоит около 100 долларов", - говорится в сообщении.