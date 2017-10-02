Сколько работодателей в Украине повысили зарплату своим сотрудникам

С начала года Государственная фискальная служба приняла обращения 13,3 тыс. работодателей, выплачивающих своим сотрудникам зарплату ниже установленного уровня.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, в результате проведенной с указанными лицами работы, 12,3 тыс. работодателей повысили уровень заработной платы. Экономический эффект от этого составил 35,6 млн гривен налога на доходы физических лиц, 43,1 млн гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, около 3 млн гривен военного сбора.

Кроме того, для повышения уровня заработной платы работниками контролирующих органов проведена индивидуальная разъяснительная работа с работодателями, за счет которой в январе - сентябре этого года повысили уровень выплат 30,7 тыс. предпринимателей. Дополнительные поступления в бюджет налога на доходы физических лиц составили 94,5 млн гривен.

В органы прокуратуры направлены материалы и сведения относительно 352 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленного минимального уровня.

Всего же, в течение января-сентября 2017 органами ГФС нарушения трудового законодательства выявлены у 60% работодателей. В бюджеты доначислено свыше 518 млн гривен налога на доходы физических лиц, почти 106 млн гривен единого взноса и около 27 млн гривен военного сбора.