Нидерланды не станут рассекречивать документы о крушении MH17

Министерство безопасности и правосудия Нидерландов не должно выпускать публичные отчеты и документы по расследованию катастрофы Boeing-777 рейса MH17 в Украине в 2014 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного совета Нидерландов, передает РБК-Украина.

Так, по решению Госсовета, в отношении расследования крушения MH17 должен «соблюдаться режим конфиденциальности».

«Госсовет полагает, что вопросы государственной тайны, единства государственной политики и интересы истцов важнее вопроса необходимости обнародования подобных данных», - говорится в сообщении.

Сообщается, что данное решение является ответом на обращение голландских СМИ - газеты Volkskrant, и телеканалов RTL и NOS.

Компании пожаловались на трудности с получением информации о действиях Министерства безопасности и правосудия Нидерландов по расследованию катастрофы