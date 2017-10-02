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Нидерланды не станут рассекречивать документы о крушении MH17

Вчера, 15:06 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство безопасности и правосудия Нидерландов не должно выпускать публичные отчеты и документы по расследованию катастрофы Boeing-777 рейса MH17 в Украине в 2014 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного совета Нидерландов, передает РБК-Украина.

Так, по решению Госсовета, в отношении расследования крушения MH17 должен «соблюдаться режим конфиденциальности».

«Госсовет полагает, что вопросы государственной тайны, единства государственной политики и интересы истцов важнее вопроса необходимости обнародования подобных данных», - говорится в сообщении.

Сообщается, что данное решение является ответом на обращение голландских СМИ - газеты Volkskrant, и телеканалов RTL и NOS.

Компании пожаловались на трудности с получением информации о действиях Министерства безопасности и правосудия Нидерландов по расследованию катастрофы


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