Януковичу назначили уже третьего адвоката и перенесли суд

Оболонский районный суд Киева представил нового адвоката экс-президента Виктора Януковича по делу о госизмене.

Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.

«По мнению Максима Герасько, он продолжает защиту, просит перенести судебное заседание и сообщает, что на заседание не прибудет. Суд предлагает оставить это заявление без рассмотрения. Интересы Януковича теперь защищает адвокат Ляшенко Игорь Игоревич», - сказал судья.