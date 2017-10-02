ЕС призвал освободить всех незаконно задержанных украинцев в Крыму и РФ

В Европейском союзе призвали РФ немедленно освободить задержанных граждан Украины на аннексированном Крымском полуострове.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

"Европейский союз ожидает, что Россия отменит решение о запрете деятельности Меджлиса, самоуправляющегося органа крымских татар, и будет уважать права крымских татар, в том числе свободу собраний и выражения. Все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в России должны быть немедленно освобождены", - заявили в ЕС.

Также отмечается, что Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, в следствии чего не признает применение российского законодательства на полуострове. Кроме этого, ЕС последовательно выступает за освобождение задержанных и высоко оценивает усилия всех тех, кто работал для достижения этого результата.