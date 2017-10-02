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Теракт в Киеве: в СБУ назвали основные версии

Вчера, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

Теракт в Киеве: в СБУ назвали основные версии В Службе безопасности Украины назвали основные версии теракта в Киеве, который произошел вчера, 25 октября 2017 года.

Об этом сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко на брифинге, сообщает "Радио Свобода".

"Российский след, политическая деятельность Мосийчука, покушение на убийство на личной почве - версии относительно взрыва в Киеве. Там был и политолог Бала, не исключаем, что это было покушение на него, также есть и другие версии", - заявил Кононенко.


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