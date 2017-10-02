В Хмельницкой области поезд насмерть сбил женщину

В Хмельницкой области вчера, 25 октября 2017 года, поезд насмерть сбил женщину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, происшествие произошло на границе Деражнянского и Хмельницкого районов области, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. "67-летняя пенсионерка, жительница Хмельницкого, попала под скоростной поезд сообщением Львов - Москва.

По предварительной информации, женщина собирала в окрестных лесах грибы и переходила пути в неустановленном месте вне железнодорожного перехода. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.