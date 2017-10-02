Покушение на Мосийчука: врач рассказал о состоянии нардепа

Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук до сих пор находится в тяжелом состоянии после того, как получил ранения в результате взрыва у офиса "Эспрессо".

Об этом журналистам рассказал заведующий стационарным отделением клиники "Борис" Игорь Конивец, сообщает "Еспресо.TV".

Сообщается, что сейчас нардеп находится в тяжелом состоянии, которое характерно для первого дня после операции. В его теле было множество осколков, которые врачи убрали.

"Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии, состояние тяжелое, к среднему еще рано, но можно с ним общаться", - подчеркнул Конивец. По словам врача, внутренние органы Мосийчука остались более или менее невредимыми, больше всего пострадали верхние и нижние конечности, мягкие ткани.

У нардепа большая рана на правом бедре, очень много осколков попали в нижние конечности. Осколки также нашли и в затылочной области мягких тканей. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако реабилитация может длиться 2-3 недели.