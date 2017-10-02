ДТП в Харькове: Пострадавшая девушка скончалась в больнице

В харьковской больнице скончалась 20-летняя Диана Берченко, пострадавшая в результате ДТП 18 октября.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Диана Берченко после аварии была госпитализирована в тяжелом состоянии и не приходила в сознание», - написал он в Facebook.

Сидоренко напомнил, что в больнице также продолжает находиться сестра погибшей Оксана Евтеева.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.