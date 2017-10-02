Украина и Польша подписали декларацию о языковых правах нацменьшинств

Польша и Украина в среду, 25 октября 2017 года, подписали декларацию, которая гарантирует польському национальному меньшинству в Украине и украинскому национальному меньшинству в Польше право изучать родной язык и учиться на этом языке.

Об этом сообщает "Польское радио".

Так, документ подписали министры образования Украины и Польши Лилия Гриневич и Анна Залевская. В декларации главы образовательных ведомств напомнили о действии международных договоров на тему взаимного сотрудничества. Польский министр Залевская подчеркнула, что подписаная декларация подтверждает предыдущие соглашения между странами.

"В соглашениях содержится однозначное утверждение, что обе стороны гарантируют гражданам Украины в Польше и полякам в Украине обучения родному языку и родной язык", - сообщила министр и добавила, что договорилась с Гриневич о дальнейшем сотрудничестве.