В Беларуси на границе задержали украинца, которому запрещен въезд в страну.

Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси в Facebook.

"Пинские пограничники выявили гражданина Украины, которому запрещен въезд в Беларусь. В пункте пропуска "Верхний Теребежов" 24 октября при оформлении на выезд из Беларуси в Украину в ходе пограничного контроля был выявлен гражданин Украины. 44-летний житель Тернопольской области находится в списках лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен", - отметили белорусские пограничники. По их словам, гражданин следовал из России в Украину транзитом через Беларусь.

"В ходе разбирательства установлено, что в 2013 году гражданин был депортирован из страны с запретом въезда на 5 лет за нарушение правил пребывания. Однако он проигнорировал данное решение и вновь отправился на белорусскую территорию", - заявили пограничники. В комитете добавили, что в отношении украинца возбуждено уголовное дело по ст. 371-2 Уголовного кодекса Беларуси, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.