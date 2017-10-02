Прокуратура Киевской области расследует продажу игрушек с символикой армии России

Прокуратура Киевской области в рамках досудебного расследования провела осмотр в помещении сетевого строительного магазина, в котором, по информации СМИ, продавались игрушечные машины с символикой армии России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Киевской области безотлагательно отреагировала на публикации в средствах массовой информации о продаже в одном из строительных магазинов детских машин вооруженных сил страны-агрессора – России с соответствующей символикой», – говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры также провели допрос руководства магазина.

В прокуратуре Киевской области призвали сообщать в правоохранительные органы о фактах, которые могут свидетельствовать о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.