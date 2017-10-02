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МВД: Система биометрического контроля на границе с РФ может заработать с 1 января

Сегодня, 14:39 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 января 2018 на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля. Об этом заявил замглавы МВД Вадим Троян, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил Троян, система биометрического контроля предусматривает сканирование отпечатков пальцев у всех въезжающих со стороны России. Кроме того, спецслужбы таким образом смогут сформировать базу въезжающих иностранных граждан.

«Планируем с 1 января ввести систему биометрического контроля, когда на пропускных пунктах будут сканироваться отпечатки пальцев россиян. Чтобы наши спецслужбы имели свою базу иностранцев, въезжающих в Украину», - заявил он.

По словам Трояна, на сегодняшний день также возникает необходимость в усилении контроля за прибытием в Украину нелегалов через границу с РФ. Для этого в МВД считают необходимым усилить ее охрану.

«Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 км. На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут возведены наблюдательные вышки», - констатировал Троян.

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В частности, в течение двух месяцев Кабмин должен позаботиться о внедрении механизма фиксации биометрических данных иностранных граждан на границе.


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