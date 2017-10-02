В Киевской области горит детская спортивная школа

Пожар возник в районной детской юношеской спортивной школе в пгт Згуровка Киевской области утром в среду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"25 октября в 7:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в районной детской юношеской спортивной школе, расположенной на ул. Лесной, 1 в пгт.Згуровка. Детей на момент возникновения пожара в школе не было", - говорится в сообщении.

Загорелись крыша и помещение второго этажа на площади 100 кв.м. В 8:41 произошло обрушение крыши, перекрытия и частично стен второго этажа здания. Из-за угрозы личному составу пожарно-спасательных подразделений было принято решение о тушении снаружи здания.

Отмечается, что в 09:55 пожар площадью 400 кв.м. локализован. К тушению привлечены 36 человек личного состава и 8 единиц техники.