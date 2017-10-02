В Мариуполе рухнувшее из-за ветра дерево помяло четыре машины

Четыре машины пострадали в результате падения дерева в одном из дворов в Мариуполе, - сообщает 0629.

Отмечается, что в 3:15 из-за штормового ветра во дворе дома на пр. Строителей, 136 дерево упало на машины местных жителей.

В результате сильно пострадали три автомобиля, и еще на одной машине остались царапины. Ветви и ствол упавшего дерева помяли "Дэу Матис", "Рено Логан" и два "Дэу Ланоса".

На данный момент на месте работают спасатели и полиция. Владельцы авто заявляют, что желают судится с ЖЭКом, который вовремя не произвел обрезку сухих деревьев.

Сейчас спасатели пилят сухие ветви, чтоб они не упали на детскую площадку. Представители ГСЧС заявляют, что в городе есть аварийные деревья, которые могут угрожать здоровью и имуществу мариупольцев.