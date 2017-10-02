В Черновицкой области в лесополосе обнаружили труп женщины

В Черновицкой области сегодня, 24 октября 2017 года, в лесополосе обнаружили труп женщины.

Об этом говорится в сообщении местного издания "Район-Інфо".

"Сегодня около 13 часов в лесопосадке возле с. Строинцы (на так называемом "рингацком перекрестке") в Новоселицком районе обнаружили труп женщины", - говорится в сообщении. Как отмечается, труп женщины обнаружил случайный водитель, который остановился, чтобы набрать воды в колодце.

На данный момент правоохранители установили личность погибшей, ею оказалась жительница с. Ржавинцы, Заставнивского района, которая при жизни страдала эпилепсией. Сообщается, что предварительным осмотром следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.