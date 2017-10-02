В школе Ужгорода эвакуировали детей из-за неизвестного газа

В школе №9 Ужгорода сегодня около 11 часов утра эвакуировали детей и сотрудников из-за неизвестного вещества, распространившегося на первом этаже здания.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Ужгорода.

Характерный запах быстро распространялся по зданию. В школу вызвали полицию, спасателей, медиков и газовую службу.

Некоторые дети сообщили об ухудшении самочувствия и были госпитализированы. Сейчас в больнице 11 школьников, они жалуются на першение в горле, головокружение, тошноту, потемнение в глазах. Как сообщается, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, неизвестный распылил в здании школы газовый баллончик.