В Харькове пройдет благотворительный Бал патриотов

В Харькове состоится благотворительный Бал патриотов, средства от которого пойдут на помощь детям семей военных, погибших в АТО, и разработку социальной интернет-платформы «Неравнодушные».

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

На бал, который состоится 25 октября в бальном зале гостиницы «Premier Palace», приглашены участники АТО и их семьи, волонтеры, а также харьковчане-патриоты.

Мероприятие предусматривает насыщенную концертную программу: выступления киевской группы «TaRuta», известной музыкальной группы Харьковщины «Папа Карло» и певца, композитора и писателя Бориса Севастьянова, а также театрально-танцевальный спектакль от студии танца «All stars» и венский вальс от 30 пар участников, которые в течение месяца готовились к этому мероприятию.

Во время бала будет проведен благотворительный аукцион. Среди лотов - картины известных харьковских художников. Собранные средства пойдут на разработку социальной интернет-платформы «Неравнодушные».

«Цель платформы - объединить людей, нуждающихся в помощи, и людей и организаций социальной сферы, которые эту помощь смогут оказать, - пояснил организатор акции, лидер ОО «Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» Алексей Курцев. - Многие люди по зову сердца стараются помочь нуждающимся, но обычно это адресная помощь конкретной семье, конкретному ребенку и тому подобное. Но столько людей остаются неуслышанными! Именно такая платформа, как «Неравнодушные», действительно сможет стать единой базой добрых дел, к тому же все будет максимально прозрачно и доступно для каждого. Кто не имеет возможности помогать материально, сможет найти для себя категории помощи, где единственное, что нужно - это доброе сердце и немного личного времени».

Общественная организация «Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» проводит благотворительные балы в Харькове в течение трех лет. Средства, собранные на прошлых мероприятиях, были переданы пострадавшим от боевых действий в зоне АТО, на оборудование госпиталя для раненых в г. Часов Яр, на помощь школам-интернатам для детей с психоневрологическими заболеваниями и др.

Соорганизаторами бала стали волонтерские организации, организации ветеранов АТО, благотворительные фонды и общественные деятели Харьковщины.

Начало бала - в 19:00. Сбор гостей - в 18:30.