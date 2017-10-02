Донецкая фильтровальная станция на 2 дня останавливает работу

Донецкая фильтровальная станция, от которой зависит водоснабжение оккупированного Донецка, Авдеевки и близлежащих населенных пунктов остановит работу с 24 до 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

«С 8:00 24 октября до 25 октября будет остановлена Донецкая фильтровальная станция в связи с выполнением капитального ремонта оборудования на ПС Макеевская — 330 кВ. На период выполнения ремонтных работ будет полностью прекращена подача воды в г. Авдеевку и п. Верхнеторецкое, на 25 % возможно сокращение подачи воды в г. Донецк», — говорится в сообщении.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и оккупированной Ясиноватой.