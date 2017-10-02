Обыски у мэра Одессы проводятся в рамках двух уголовных производств

Детективы НАБУ проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы к уголовным правонарушениям, касающимся злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского горсовета.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Обыски проводятся в рамках расследования двух уголовных производств.

"В рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных офшорных предприятий. Второе производство касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из ее владения, в результате чего последней причинен ущерб на сумму свыше 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства.

"Сейчас проходят следственные действия в квартире, где проживает мэр, также в офисе предприятия, которое может быть причастно, по мнению НАБУ, в присвоении государственных средств", - сообщает "112 Украина".