Украинцы будут выбирать врача независимо от места проживания

Со следующего года украинцы смогут выбирать врача первичного звена независимо от места своего проживания и формы собственности медицинского учреждения.

Об этом сообщается на странице Правительственного портала в сети Facebook.

"Со следующего года каждому украинцу нужно будет выбрать своего семейного врача, терапевта, педиатра и подписать с ним соглашение на медицинское обслуживание. Это может быть врач, который работает в поликлинике, амбулатории, частной больнице (если она подписала договор с НСЗУ), или имеет собственную практику. Причем выбрать врача человек может независимо от места своей прописки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врач не имеет права отказать в подписании соглашения, за исключением случая, если у него уже заключены соглашения с 2 тысячами пациентов.

Подписать соглашение с врачом можно во время первого визита к нему. Продолжительность времени, в течение которого нужно заключить договор с врачом, не ограничено. Сменить своего врача можно в любое время, если нашли лучшего специалиста, или, например, сменили место жительства.