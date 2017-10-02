Во Львовской области в аварии погибла женщина и ее 10-летняя дочь, еще 4 человека госпитализированы

Во Львовской области в аварии погибла женщина и ее 10-летняя дочь, еще 4 человека госпитализированыВчера, 17:14
В Стрыйском районе Львовской области сегодня произошла авария, в результате которой погибла женщина и ее 10-летняя дочь, еще четыре человека получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В 11:20 в с. Миртюки столкнулись "Пежо Эксперт" под управлением 44-летнего жителя Тернопольской области и "Таврия", за рулем которой находился 34-летний житель г. Моршин.
На месте происшествия погибла 34-летняя жена водителя "Таврии" и их 10-летняя дочь. Водитель автомобиля с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, тупая травма живота, травматический шок" госпитализирован в реанимацию. Также в больницу доставили еще трех человек из автомобиля "Пежо".
Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства