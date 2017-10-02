Кабмин рассмотрит изменения законодательства из-за роста числа ДТП

Кабинет министров Украины в среду, 25 октября 2017 года, рассмотрит изменения законодательства из-за роста числа аварий на дорогах.

Об этом, комментируя ДТП в Харькове, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает "112 Украина".

Так, Аваков отметил, что неотвратимость наказания должна быть обеспечена четко прописанными законами.

"Я думаю, что в среду на Кабинете министров мы внесем некоторые инициативы по законодательным правкам для ВР с тем, чтобы мы могли на фоне такой обеспокоенности общества и на фоне того, что с прошлого года по нынешний на 13% выросли происшествия на дорогах, в том числе с летальными исходами, я думаю, что мы должны отреагировать", - заявил он. По словам Авакова, законодательная норма, которую, как предполагается, предложит Кабмин, будет касаться, в частности, фото- и видеофиксации.