Водитель Volkswagen впервые прокомментировал ДТП в Харькове

Водитель Volkswagen впервые прокомментировал ДТП в ХарьковеВчера, 15:55
Водитель попавшего в ДТП в Харькове Volkswagen Touareg Геннадий Дронов подчеркнул, что ехал на зеленый свет.
Он впервые лично пообщался с журналистами относительно аварии, сообщает ТСН.
В разговоре по телефону Дронов заявил: «Я ехал на зеленый свет 100%». «У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката», – добавил он.
Адвокат предполагаемой виновницы аварии Елены Зайцевой считает его виновным в событиях на улице Сумской.