Водитель Volkswagen впервые прокомментировал ДТП в Харькове

Водитель попавшего в ДТП в Харькове Volkswagen Touareg Геннадий Дронов подчеркнул, что ехал на зеленый свет.

Он впервые лично пообщался с журналистами относительно аварии, сообщает ТСН.

В разговоре по телефону Дронов заявил: «Я ехал на зеленый свет 100%». «У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката», – добавил он.

Адвокат предполагаемой виновницы аварии Елены Зайцевой считает его виновным в событиях на улице Сумской.