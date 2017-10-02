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Водитель Volkswagen впервые прокомментировал ДТП в Харькове

Вчера, 15:55 citynews.net.ua | Напечатать

Водитель попавшего в ДТП в Харькове Volkswagen Touareg Геннадий Дронов подчеркнул, что ехал на зеленый свет.

Он впервые лично пообщался с журналистами относительно аварии, сообщает ТСН.

В разговоре по телефону Дронов заявил: «Я ехал на зеленый свет 100%». «У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката», – добавил он.

Адвокат предполагаемой виновницы аварии Елены Зайцевой считает его виновным в событиях на улице Сумской.


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