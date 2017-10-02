В Николаевской области произошла перестрелка между военными

В Очакове Николаевской области полиция расследует конфликт со стрельбой, произошедший между двумя военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в соцсети Facebook. Указано, что 21 октября нетрезвые мужчины после отдыха в одном из местных баров начали ссориться на улице. Конфликт закончился стрельбой.

"Непроникающее огнестрельное ранение получил 27-летний военный, который был госпитализирован в больницу.

Оказалось, что человек, который устроил стрельбу, тоже военнослужащий, только другой воинской части. В тот день он отдыхал с девушкой в ​​баре, а за соседним столиком находился пострадавший с другом. Когда заведение закрылось, а посетители стали расходиться, уже на улице между компаниями возник словесный конфликт", - сказано в сообщении.

Так, по словам 23-летнего военного, жителя Одесской области, он начал стрелять, сначала в воздух, а затем и в оппонента, чтобы не подвергать опасности себя и подругу, ведь силы были не равны. В свою очередь пострадавший уверяет, что инициатором ссоры был не он. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства конфликта и проверяет версии уголовного преступления